ВС РФ нанесли поражение войскам ВСУ в районе Работина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили живую силу и технику ВСУ в районе сел Малая Токмачка, Новоданиловка и Работино в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

"Во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ликвидированы до 90 украинских солдат, три автомобиля и два бронетранспортера. Также уничтожены вражеская гаубица "Мста-Б", пушка-гаубица Д-20, американская буксируемая гаубица М119.

Накануне Минобороны РФ отчиталось о ликвидации российскими войсками складов Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

