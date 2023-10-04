Эрдогана не будет в Гранаде на встрече по Армении

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие во встрече с лидерами Армении, Франции, Германии, а также главой Евросовета, запланированной на 5 октября в испанском городе Гранада, сообщил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Он подчеркнул, что Анкара ценит решение президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить свое участие в мероприятии.

"Как вы видите, там будут представлены Франция, Германия и ЕС, будет Армения. Турции не будет, наш президент не будет там участвовать", – цитирует Челика РИА Новости.

Ранее Алиев принял решение не участвовать во встрече в испанском городе Гранада 5 октября.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в испанскую Гранаду, несмотря на отказ Алиева. По его словам, армянская делегация попытается там более детально представить свою позицию.

Армянский премьер отметил, что планировал подписать в Гранаде соглашение о мире, и выразил сожаление, что азербайджанский лидер в последний момент отказался ехать туда.

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