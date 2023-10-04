Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе

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Джо Байден привел США к катастрофе, заявил бывший консультант комитета палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской газеты Telegraph Ли Коэн. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при последнем президенте. Эксперт считает, что после прихода Байдена к власти для США наступили "самые отчаянные дни".

Американского лидера Коэн назвал "жалким". Как он заметил, Байден "настолько лишен лидерских качеств", что "не может взять на себя ответственность даже за собаку".

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Ранее американский лидер во время встречи со спонсорами своей кампании заявил, что хочет залезть на большое дерево посреди своего двора, потому что "не хочет домой".

До этого Джо Байден врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.

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