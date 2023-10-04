Комиссия по ЧП в Молдавии ограничила допуск сторонников "Шора" к выборам

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Комиссия по чрезвычайному положению правительства Молдавии внесла поправки в избирательный кодекс, чтобы не допустить к выборам в органы местной власти сторонников оппозиционного политика Илана Шорса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"В условиях гибридной войны, в целях защиты демократических процессов в ходе избирательной кампании и исключения угроз государственной безопасности и демократии, исходящих от представителей политической партии, которая ранее была признана незаконной, запрещается участие в выборах следующим лицам", – следует из документа.

Ограничение коснулось политиков, имеющих связи с запрещенной "Шор", а также тех, кто оказался под санкциями других стран или ранее снимался с выборов.

В июне 2023 года в Молдавии признали оппозиционную партию "Шор" неконституционной, тем самым объявив ее вне закона.

Отмечалось, что решение было принято из-за многочисленных нарушений, допущенных партией, а также несоответствия ее деятельности положениям основного закона страны. Депутаты "Шор" были признаны независимыми, им не разрешили вступать в другие фракции.

Президент Молдавии Майя Санду, комментируя подобное обстоятельство, заявила, что партия, "созданная путем коррупции", угрожает безопасности государства и основам ее конституционного строя.

