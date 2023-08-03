В МИД РФ назвали нарушением конвенции превращение посольства Молдавии в гостиницу

Фото: Агентство "Москва"

Открытие гостиницы на месте посольства Молдавии в России будет нарушением конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в здании посольства Молдавии в Москве могут открыть гостиницу.

"Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях", – передает РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Молдавии сообщали о сокращении численности персонала российского посольства, подобное решение в МИД объяснили "причастностью некоторых сотрудников диппредставительства к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Численность дипломатов российского посольства в Кишиневе планировали сократить до 10, технических сотрудников – до 15.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров заявлял, что посольство РФ в Молдавии покинут 45 работников.



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