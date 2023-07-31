Спецслужба Молдавии сообщила о расторжении партнерского соглашения с ФСБ РФ

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила о расторжении соглашения о партнерстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, российская сторона получила соответствующее уведомление. Об этом сообщается на официальном сайте молдавского ведомства.

Отмечается, что спецслужба Молдавии через министерство иностранных дел страны приняла ряд мер, направленных на расторжение сотрудничества в том числе со Службой внешней разведки РФ.

В СИБ добавили, что с февраля прошлого года отношения с российскими спецслужбами были прекращены, в результате чего приведенные договоренности не имеют практической применимости.

"Положения соглашений, подписанных в 1994 году, включая дополнительные протоколы, представляли собой правовые оговорки, на которые ссылалась РФ, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левее Днестра в республике", – отметили в СИБ.

Также в сообщении указано, что соглашение было расторгнуто после проведения ряда юридических процедур. Все официальные уведомления в том числе были направлены в органы власти России.

"СИБ инициировала через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова выход из соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России", – отметила пресс-служба молдавского ведомства.

Ранее власти Молдавии сообщали о сокращении численности персонала российского посольства, подобное решение в МИД объяснили "причастностью некоторых сотрудников диппредставительства к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Численность дипломатов российского посольства в Кишиневе планировали сократить до 10, технических сотрудников – до 15.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров заявлял, что посольство РФ в Молдавии покинут 45 работников.



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