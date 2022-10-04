В КНДР поддержали вхождение в РФ четырех регионов

Фото: kremlin.ru

Министерство иностранных дел КНДР поддержало вхождение в состав России четырех новых регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В МИД отметили, что референдумы прошли в соответствии с законными методами и уставом ООН, который говорит о правах людей на самоопределение.

"Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", – сказал глава департамента международных организаций в МИД КНДР.

Ранее Госдума приняла закон вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. До 1 июня 2023 года в новых регионах будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а во время переходного периода появятся органы прокуратуры и будет обеспечено функционирование судебной системы РФ.



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