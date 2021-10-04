Представитель ОБСЕ призвала власти РФ отказаться от признания СМИ иноагентами

Фото: ТАСС/Александр Кравченко
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала власти РФ отказаться от объявления журналистов и средств массовой информации иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС.
"Я еще раз призываю российские власти отказаться от особого режима, связанного со статусом иностранного агента, включая соответствующие административные и уголовные санкции, поскольку он оказывает несоразмерное вмешательство в свободу слова и свободу СМИ", – подчеркнула Рибейру.
По данным ОБСЕ, Рибейру серьезно обеспокоена тем, что в России продолжают объявлять СМИ иноагентами.
Ранее сообщалось, что издание "Журналист – иностранный агент" внесли в реестр СМИ-иноагентов. Оно стало 73-м в реестре СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.
В реестр СМИ-иноагентов попала и организация "Важные иноагенты". Ее создали российские физические лица, ранее внесенные в этот реестр. Отмечается, что они сами обратились в Минюст с просьбой включить их в реестр, чтобы обеспечить информационную прозрачность их деятельности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: