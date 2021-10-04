Представитель ОБСЕ призвала власти РФ отказаться от признания СМИ иноагентами

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала власти РФ отказаться от объявления журналистов и средств массовой информации иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС.

"Я еще раз призываю российские власти отказаться от особого режима, связанного со статусом иностранного агента, включая соответствующие административные и уголовные санкции, поскольку он оказывает несоразмерное вмешательство в свободу слова и свободу СМИ", – подчеркнула Рибейру.

По данным ОБСЕ, Рибейру серьезно обеспокоена тем, что в России продолжают объявлять СМИ иноагентами.

Ранее сообщалось, что издание "Журналист – иностранный агент" внесли в реестр СМИ-иноагентов. Оно стало 73-м в реестре СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.

В реестр СМИ-иноагентов попала и организация "Важные иноагенты". Ее создали российские физические лица, ранее внесенные в этот реестр. Отмечается, что они сами обратились в Минюст с просьбой включить их в реестр, чтобы обеспечить информационную прозрачность их деятельности.