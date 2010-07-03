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Посольство РФ в Тегеране выясняет детали задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", – сказал пресс-атташе "Интерфаксу".

Ранее журналист Борис Войцеховский сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. Он уточнил, что Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению.

В аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Накануне журналистку задержали в ее номере гостиницы. Один раз ей разрешили позвонить в Москву.

По телефону она сообщила, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Суд состоится в субботу, женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил изображения женщин на обложках альбомов. Исполнительниц закрашивали под цвет фона или замазывали, а музыкантов-мужчин не тронули.