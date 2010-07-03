Подходы США к Ирану подрывают режим ядерного нераспространения, заявил Лавров

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Действия США в отношении Ирана и его ядерной программы подрывают режим нераспространения. Они осложняют обстановку в регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр выступает на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что действия США разрушительны для конкретной ситуации с иранской ядерной программой и для режима нераспространения ядерного оружия.

"В регионе, потому что, к сожалению, наши американские коллеги практически любой аспект ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки рассматривают через антииранскую призму и как будто сознательно пытаются найти как можно больше причин для того, чтобы постараться подкрепить свои неподкрепляемые утверждения, что Иран является главным источником зла в этом регионе и все беды только от Ирана", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в закрытом формате состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Разговор продлился меньше часа. В пресс-службе МИД России отметили, что Лавров обратил внимание американского коллеги на неприемлемость ситуации с невыдачей виз российским делегатам.

