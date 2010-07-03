Лавров и Помпео провели переговоры

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На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в закрытом для прессы формате состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает РИА Новости.

Разговор политиков продлился меньше часа.

В пресс-службе российского внешнеполитического ведомства указали, что Лавров обратил внимание своего американского коллеги на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации. Еще одна тема – тщетность попыток Вашингтона оказывать санкционное давление на Россию.

Помпео не стал отвечать на вопросы журналистов по итогам встречи.

"В другой раз", – ответил один из сопровождавших госсекретаря представителей делегации США.

До 30 сентября в Нью-Йорке проходят общие прения 74-й сессии Генассамблеи ООН. Визы на въезд не смогли получить десять сотрудников МИД. Кроме того, во въезде отказали главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

