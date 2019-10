Лица певиц из США подвергли цензуре в Ираке

Иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил изображения женщин на обложках альбомов. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пользователь @IzzRaifHarz.

Автора поста возмутило, что исполнительниц на сайте Melovaz закрашивали под цвет фона или попросту замазывали, а музыкантов-мужчин не тронули.

"Они убрали каждую женщину со всех обложек альбомов так, будто их вообще не существует", – написал @IzzRaifHarz. "Поищите своих любимых исполнительниц и посмотрите, как они полностью изменили обложки", – обратился он к интернет-пользователям.

Look at this atrocity askjskjkss. Even Twice is not safe from being erased lmao pic.twitter.com/kbFTlX6Hjs