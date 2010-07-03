Лица певиц из США подвергли цензуре в Ираке

16:57
16:57
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Фото: соцсети
Иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил изображения женщин на обложках альбомов. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пользователь @IzzRaifHarz.
Автора поста возмутило, что исполнительниц на сайте Melovaz закрашивали под цвет фона или попросту замазывали, а музыкантов-мужчин не тронули.
"Они убрали каждую женщину со всех обложек альбомов так, будто их вообще не существует", – написал @IzzRaifHarz. "Поищите своих любимых исполнительниц и посмотрите, как они полностью изменили обложки", – обратился он к интернет-пользователям.
Look at this atrocity askjskjkss. Even Twice is not safe from being erased lmao pic.twitter.com/kbFTlX6Hjs— i untuk izzi (@IzzRaifHarz) 29 сентября 2019 г.
Судя по размещенным автором поста примерам, женщин Melovaz удалял со всех обложек их же собственных альбомов. Образовшиеся пустоты попросту заполняли цветным фоном. При этом, отмечает @IzzRaifHarz, если вместе с исполнительницей на обложке присутствовал мужчина, его изображение оставляли.
Подход иранского музыкального сервиса вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи сочли эту "цензуру" забавной. Другие же выразили удивление, что действующий в Иране запрет на выступление певиц перед публикой, показывая лицо и тело, Melovaz распростонил на зарубежных исполнительниц.
Ранее сообщалось, что в Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой. Видео со свадьбы опубликовала в соцсетях иранская журналистка Масих Алинежад. Она назвала нелепой практику, согласно которой 13-летних девочек можно выдавать замуж, но при этом им запрещено даже выбрать себе свадебное платье. В итоге родители маленькой невесты решили подождать два года – пока ей не исполнится 13 лет. Тогда пара сможет вновь пожениться с разрешения судьи.
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