Лица певиц из США подвергли цензуре в Ираке

Фото: соцсети

Иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил изображения женщин на обложках альбомов. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пользователь @IzzRaifHarz.

Автора поста возмутило, что исполнительниц на сайте Melovaz закрашивали под цвет фона или попросту замазывали, а музыкантов-мужчин не тронули.

"Они убрали каждую женщину со всех обложек альбомов так, будто их вообще не существует", – написал @IzzRaifHarz. "Поищите своих любимых исполнительниц и посмотрите, как они полностью изменили обложки", – обратился он к интернет-пользователям.

Look at this atrocity askjskjkss. Even Twice is not safe from being erased lmao pic.twitter.com/kbFTlX6Hjs — i untuk izzi (@IzzRaifHarz) 29 сентября 2019 г.

Судя по размещенным автором поста примерам, женщин Melovaz удалял со всех обложек их же собственных альбомов. Образовшиеся пустоты попросту заполняли цветным фоном. При этом, отмечает @IzzRaifHarz, если вместе с исполнительницей на обложке присутствовал мужчина, его изображение оставляли.

Подход иранского музыкального сервиса вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи сочли эту "цензуру" забавной. Другие же выразили удивление, что действующий в Иране запрет на выступление певиц перед публикой, показывая лицо и тело, Melovaz распростонил на зарубежных исполнительниц.

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