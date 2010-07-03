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10:21

В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

за рубежом общество

10:21

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Фото: ТАСС/Ronald Zak/AP

В Иране суд расторг брак между взрослым мужчиной и 11-летней девочкой, пишет Rokna. Видеозапись свадьбы которых появилась в соцсетях и вызвала широкий резонанс.

Как уточняет издание, родителей девочки вызвали в суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Они предъявили копию свидетельства о рождении, согласно которому их дочери 11 лет. По информации СМИ, ее экс-супругу 22 года.

Родственники девочки пояснили, что молодожены должны были сначала познакомиться получше, а уже потом начать жить вместе как муж и жена. Однако судья назвала такой союз нежелательным из-за юного возраста супруги. В результате брак был расторгнут.

После суда родители девочки решили подождать два года – пока ей не исполнится 13 лет. Тогда пара сможет вновь пожениться, но только с разрешения суда.

Видео со свадьбы взрослого мужчины и маленькой девочки опубликовала в соцсетях иранская журналистка Масих Алинежад. На записи видно, что во время церемонии юная невеста то и дело вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. Интернет-пользователи бурно отреагировали на публикацию. Многие заявили, что такой брак – преступление и насилие над ребенком. Сама журналистка назвала нелепой практику, согласно которой 13-летних девочек можно выдавать замуж, но при этом им запрещено даже выбрать себе свадебное платье.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах своей невесты, которая погибла в ДТП. Во время церемонии молодой человек надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией погибшей девушки. Он также исполнил песню, которую готовил для свадьбы.

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за рубежом общество

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