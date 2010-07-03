Во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах невесты

Фото: youtube.com/Báo Thanh Niên

Во Вьетнаме молодой человек устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты. Об этом сообщает портал AsiaOne.

По информации портала, вьетнамец по имени Данг Тхиен Ан познакомился с девушкой во время учебы в Хошиминском техническом университете. Затем молодые люди два года работали вместе в Японии. Они решили пожениться, и невеста вернулась на родину для подготовки к свадьбе.

Однако, пишет AsiaOne, 25 августа жених увидел в Facebook видеотрансляцию с места ДТП и узнал родственников девушки. Чуть позже ему сообщили, что в аварии погибла его невеста.

Данг Тхиен Ан срочно вылетел во Вьетнам, ведь похороны проходили в тот же день. Во время церемонии он надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией погибшей девушки.

Видео: YouTube/Báo Thanh Niên

"Я хотел столько сделать для тебя, но сегодня могу только это", – обратился к возлюбленной молодой человек. Затем он исполнил песню, которую готовил для свадьбы. Как рассказала мать жениха, за день до аварии Ан обсуждал с невестой, какой подарок лучше всего купить для будущей свекрови.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас молодожены погибли в аварии через несколько минут после свадебной церемонии. В автомобиль, в котором ехали 19-летний жених и 20-летняя невеста, врезался пикап. Машина с молодоженами несколько раз перевернулась и упала в канаву. Новобрачные скончались на месте.