Во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах невесты

18:36
18:36
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Фото: youtube.com/Báo Thanh Niên
Во Вьетнаме молодой человек устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты. Об этом сообщает портал AsiaOne.
По информации портала, вьетнамец по имени Данг Тхиен Ан познакомился с девушкой во время учебы в Хошиминском техническом университете. Затем молодые люди два года работали вместе в Японии. Они решили пожениться, и невеста вернулась на родину для подготовки к свадьбе.
Однако, пишет AsiaOne, 25 августа жених увидел в Facebook видеотрансляцию с места ДТП и узнал родственников девушки. Чуть позже ему сообщили, что в аварии погибла его невеста.
Данг Тхиен Ан срочно вылетел во Вьетнам, ведь похороны проходили в тот же день. Во время церемонии он надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией погибшей девушки.
Видео: YouTube/Báo Thanh Niên
"Я хотел столько сделать для тебя, но сегодня могу только это", – обратился к возлюбленной молодой человек. Затем он исполнил песню, которую готовил для свадьбы. Как рассказала мать жениха, за день до аварии Ан обсуждал с невестой, какой подарок лучше всего купить для будущей свекрови.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас молодожены погибли в аварии через несколько минут после свадебной церемонии. В автомобиль, в котором ехали 19-летний жених и 20-летняя невеста, врезался пикап. Машина с молодоженами несколько раз перевернулась и упала в канаву. Новобрачные скончались на месте.
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