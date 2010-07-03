Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо

28 августа, 22:27
28 августа, 22:27
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Фото: соцсети
В социальных сетях обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из девушек. Фотография опубликована на портале Reddit.
Девушка пишет, что встречается со своим молодым человеком уже восемь лет, и почти три года из восьми они планируют свадьбу. Парень долго копил на предсвадебный подарок и в итоге подарил своей возлюбленной кольцо с тонким золотым ободком и маленьким бриллиантом.
"Будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?" – сказано в описании фото.
Многие пользователи поддержали девушку. Другие девушки говорят, что если бы их мужчины подарили им подобные кольца, то они бы жутко оскорбились. Они отмечают, что дело даже не в цене кольца, а в его внешнем виде – насколько "жалким" оно выглядит.
"Он пытался найти самый дешевый вариант, что, по-моему, говорит о том, что, вероятно, он такой же во всем, что касается отношений", – предположила пользователь под ником janelleybeans.
"Для этого кольца нет оправданий", – пишет SometimesIArt.
Нашлись и те, кто поддержал молодого человека.
"Лично мне кажется, что кольцо не так важно, важен тот, кто его дарит", – считает Tater-Tot_917.
"Просто куча заносчивых девушек, которым драгоценности важнее брака", – добавил TheJonasCousin.
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