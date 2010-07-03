Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо

Фото: соцсети

В социальных сетях обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из девушек. Фотография опубликована на портале Reddit.

Девушка пишет, что встречается со своим молодым человеком уже восемь лет, и почти три года из восьми они планируют свадьбу. Парень долго копил на предсвадебный подарок и в итоге подарил своей возлюбленной кольцо с тонким золотым ободком и маленьким бриллиантом.

"Будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?" – сказано в описании фото.

Многие пользователи поддержали девушку. Другие девушки говорят, что если бы их мужчины подарили им подобные кольца, то они бы жутко оскорбились. Они отмечают, что дело даже не в цене кольца, а в его внешнем виде – насколько "жалким" оно выглядит.

"Он пытался найти самый дешевый вариант, что, по-моему, говорит о том, что, вероятно, он такой же во всем, что касается отношений", – предположила пользователь под ником janelleybeans.

"Для этого кольца нет оправданий", – пишет SometimesIArt.

Нашлись и те, кто поддержал молодого человека.

"Лично мне кажется, что кольцо не так важно, важен тот, кто его дарит", – считает Tater-Tot_917.

"Просто куча заносчивых девушек, которым драгоценности важнее брака", – добавил TheJonasCousin.

