Капитан эсминца ВМС США уволен за фото с винтовкой с перевернутым прицелом

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/usnavy

Командира американского эсминца USS John S. McCain Кэмерона Ясте уволили с должности за фото, на которой он стреляет из винтовки с прицелом, установленным задом наперед, передает Newsweek.

Его фото опубликовали на странице военно-морских сил (ВМС) США в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) четыре месяца назад. Публикация получила волну критики и широкий резонанс, после чего ВМС удалили изображение.

При этом в ведомстве сообщали, что Ясте был освобожден от занимаемой должности "в связи с утратой уверенности в его способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами", который сейчас находится в Оманском заливе.

Ранее агентство Bloomberg уволило журналиста, который раньше времени опубликовал статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Главред издания Джон Миклетвейт уточнил, что ранняя публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен. Кроме того, по его мнению, это стало серьезным нарушением редакционных стандартов.