08 июля, 05:24Политика
Радиостанция в США уволила ведущую за интервью с Байденом по заготовленным вопросам
Фото: 123RF/palinchak
Американская радиостанция WURD уволила ведущую Лофул-Сандерс, которая брала интервью у президента США Джо Байдена, задавая ему заранее подготовленные Белым домом вопросы. Об этом сообщается на сайте издания.
Согласно заявлению станции, это противоречит ее принципу сохранения независимости и подотчетности слушателям. Также уточняется, что Лофул-Сандерс сама договаривалась об интервью и организовывала его, без ведома и консультации с руководством радиостанции.
В конце июня редакционный совет одной из главных американских газет New York Times призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты по итогам прошедших между Байденом и бывшим президентом США Дональдом Трампом дебатов.
Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.
Спустя некоторое время американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа, постоянно допускав оговорки, а также путавшись в цифрах и фактах.
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