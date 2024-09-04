ВС РФ подбили танк и бронемашину ВСУ под Авдеевкой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили из гранатомета танк и бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), а также взяли в плен семь украинских военных. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, подбит был американский бронеавтомобиль International MaxxPro. Закрепление российских сил в указанном районе способствовало их дальнейшему продвижению на авдеевском направлении.

Военные сообщили, что самым сложным было передвижение в район выполнения задачи, так как высокая интенсивность применения ВСУ FPV-дронов и кассетных боеприпасов вынуждала бойцов идти пешком в малых группах с соблюдением дистанции. Также сложности возникли из-за аномальной жары на территории ДНР. Температура воздуха была около 50 градусов, поэтому российским военнослужащим приходилось брать с собой много воды.

"Натиски были со всех сторон. С правого фланга штурмовая рота шла. По центру моя рота шла. Слева другая рота шла. То есть противник не успевал закрепиться ни на каких-то пятиэтажках. Он все время отступал, отступал. А когда уже полностью перекрыли им снабжение, он уже полностью убежал", – сказал командир роты с позывным Виктор, говоря о боях за один из населенных пунктов ДНР.

Командир отметил, что сначала в плен взяли четырех украинских военных – командира отделения и его отделение. Затем в плен попали еще трое: старшина, фельдшер и командир роты, добавил он.

В МО России уточнили, что выполнение боевой задачи было обеспечено высоким уровнем подготовки личного состава подразделения непосредственно перед ее выполнением.

Командир мотострелкового взвода с позывным Сава указал, что в составе его группы и был гранатометчик, подбивший танк и БРДМ ВСУ. По его словам, это произошло благодаря подготовке военнослужащих во время отдыха. Бойцы во время отдыха обучаются на полигоне, чтобы время тратить не приходилось, подчеркнул он.

Во время выполнения боевых задач на авдеевском направлении за мужество, героизм и высокий уровень подготовки личного состава командиру мотострелковой роты с позывным Поэт указом Владимира Путина было присвоено звание Героя РФ.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Они также поразили формирования 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР. Противник потерял до 365 человек, танк, два американских бронетранспортера М113, 11 автомобилей и другую технику.