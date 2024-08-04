Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вместе с тем российские силы нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка ДНР.

В результате ВСУ потеряли до 365 человек, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие М119 американского производства, противотанковую пушку "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Ранее российская армия освободила населенный пункт Волчье в ДНР. Она поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецка, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.

Кроме того, украинская армия не смогла удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск. Командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что у ВС РФ появилось пространство для проведения различных маневров.

