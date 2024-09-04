Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую российскую территорию. Заявление он сделал на полях ВЭФ.

Как отметил представитель Кремля, это все территория России, и ее нужно защищать.

"Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят СМИ, каноническую территорию РФ и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что возможные перестановки в кабинете министров на Украине не окажут влияния на переговорный процесс с Киевом.

"Хотя, конечно, мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию", – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что США являются "запевалой" напряженности в Европе. По его словам, США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности и "оказывают давление на европейские страны".

Кроме того, деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины РФ, добавил Песков. Как считает представитель Кремля, этого требует нынешняя повестка дня, возникшая в результате действий западных стран.