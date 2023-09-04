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Солдаты ВСУ подрываются на минах, которые остались в полях еще со времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на слова рядового ВСУ сообщает газета Handelsblatt.

Рядовой рассказал, что в траншеях, в которых украинские военные прячутся во время боя, могут находиться мины еще из советских времен.

"Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки", – рассказал он.

По его словам, обнаружив заминированный участок, солдатам ВСУ приходится вызывать саперов, которых, однако, приходится долго ждать. Он уточняет, что это вызывает недовольство у украинских генералов, которые заставляют бойцов продвигаться дальше, пренебрегая безопасностью.

Другой солдат ВСУ подтвердил изданию, что к украинским военным относятся "как к пушечному мясу" и заявил, что минные поля превратили жизнь бойцов в настоящий кошмар.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что на Украине случайно озвучили информацию о потере 400 тысяч бойцов ВСУ с начала кризиса. Он отметил, что это превышает совокупные потери США во Второй мировой войне.

До этого член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.

Экс-разведчик США заявил, что Украина готовится перейти от наступления к обороне