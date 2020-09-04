Кабмин РФ принял экономические меры в отношении Порошенко

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Кабмин РФ расширил список лиц, в отношении которых приняты специальные экономические меры. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

В него ввели 41 человека. Среди них оказался экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – говорится в документе.

Ранее Порошенко опубликовал свое видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил, что демократическая и процветающая Белоруссия является одним из ключевых элементов безопасности и процветания Украины.