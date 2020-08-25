Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить въезд в страну гражданам Белоруссии, сообщает RT.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", – сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссии необходимо придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. По его словам, нужно обеспечить права народу в полном объеме. Он подчеркнул, что Украина призывает соседей к терпимости и воздержанию от массовых беспорядков.

Глава Украины полагает, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует назначить повторные выборы, чтобы успокоить протестующих. Он отметил, что на месте президента республики провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз ответил, что республика ждет от Украины поддержки и понимания, но не заезженных советов. Он добавил, что итог экспериментов в новейшей истории Украины не убеждает граждан государства в правильности и полезности политики страны. У Киева на протяжении долгих лет будет множество более важных внутренних вопросов, заключил Глаз.