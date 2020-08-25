Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину

15:52
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить въезд в страну гражданам Белоруссии, сообщает RT.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам", – сказал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Белоруссии необходимо придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. По его словам, нужно обеспечить права народу в полном объеме. Он подчеркнул, что Украина призывает соседей к терпимости и воздержанию от массовых беспорядков.
Глава Украины полагает, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует назначить повторные выборы, чтобы успокоить протестующих. Он отметил, что на месте президента республики провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз ответил, что республика ждет от Украины поддержки и понимания, но не заезженных советов. Он добавил, что итог экспериментов в новейшей истории Украины не убеждает граждан государства в правильности и полезности политики страны. У Киева на протяжении долгих лет будет множество более важных внутренних вопросов, заключил Глаз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: