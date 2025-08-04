Правительство Литвы сложило свои полномочия

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Кабинет министров Литвы ушел в отставку. Соответствующее решение правительство приняло на специально созванном заседании, сообщила пресс-служба кабмина.

"С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента", – говорится в сообщении.

В свою очередь, издание Elta заявило, что временным главой кабмина станет министр финансов Римантас Шаджюс. В течение 15 дней с момента отставки президент Литвы Гитанас Науседа должен представить кандидатуру постоянного премьера, которую одобрит сейм.

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля. Поводом к этому стал ряд публикаций в СМИ, согласно которым до вступления в должность министр получил для фирмы, где он являлся ведущим аукционером, кредит в обход очереди.

В 2012 году, будучи на должности директора администрации столичного муниципалитета, Палуцкас попал под суд за превышение должностных полномочий, а именно за оказание протекции по коммунальному контракту. За совершенное преступление премьера приговорили к двум годам условно и выплате 16,5 тысячи евро для возмещения ущерба. Но несмотря на то, что расчет необходимо было произвести в течение года, последние выплаты министр внес только в июле 2025-го.

Кроме того, около 10 лет назад Палуцкас приобрел участок на территории леса, который принадлежал государству, и запланировал там строительство. Однако прокуратура остановила проект и вернула земли государству. Также министр помог в получении гранта для фирмы родственникам.