Журналист из США рассказал о наказании для Украины после запуска "Северного потока – 2"

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После запуска российского газопровода "Северный поток – 2" Украина не сможет рассчитывать на широкое международное недовольство из-за новых для нее обстоятельств. Такое мнение выразил американский обозреватель Джон Рюль.

"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание Евросоюза выступать в качестве посредника поубавится", – написал Рюль в своей статье для National Interest.

Он считает, что из-за "Северного потока – 2" Европа останется сильно зависимой от российского газа, поскольку РФ является основным поставщиком голубого топлива. Рюль также предположил, что газопровод поставит под угрозу энергетическую, экономическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, автор публикации считает, что после запуска "Северного потока – 2" произойдет существенное сокращение транзита через Украину, поэтому Киев рискует лишить себя доступа к жизненно важному источнику энергии.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.