РИА Новости: несколько мощных взрывов прогремело в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ряд мощных взрывов прогремел в Киеве ночью в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что на фоне взрывов по всей Киевской области была объявлена воздушная тревога. Также после взрывов зафиксирован пожар в районе аэропорта Жуляны.

Ранее вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии, который располагался в районе Краматорска. Атака была совершена при помощи беспилотников "Герань-2".

Также ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, на которых велась сборка ударных беспилотников. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.