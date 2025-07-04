Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:19

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: несколько мощных взрывов прогремело в Киеве

Несколько мощных взрывов прогремело в Киеве – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ряд мощных взрывов прогремел в Киеве ночью в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что на фоне взрывов по всей Киевской области была объявлена воздушная тревога. Также после взрывов зафиксирован пожар в районе аэропорта Жуляны.

Ранее вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами украинской армии, который располагался в районе Краматорска. Атака была совершена при помощи беспилотников "Герань-2".

Также ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, на которых велась сборка ударных беспилотников. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика