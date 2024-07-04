Захарова прокомментировала сообщения о возвращении посла Антонова из США

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В вопросе возвращения российского посла Анатолия Антонова из США нет повода для комментария. У каждого могут присутствовать личные планы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", – цитирует ее РИА Новости.

Между тем газета "Коммерсант" сообщала, что Антонов в будущем может вернуться в Москву.

Ранее Антонов заявил, что выделение очередного пакета военной помощи Киеву со стороны США не снизит накал борьбы ВС РФ за освобождение Украины, а только приведет к новым жертвам среди мирного населения. По его словам, власти США не понимают истинного положения дел, так как запутались в своих же "сетях интриг и санкций".

Кроме того, российский посол обвинил США в поддержке преступлений киевского режима. Он указал, что американская администрация встала на сторону международного терроризма и потворствует ударам ВСУ по мирному населению.

