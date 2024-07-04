ВС РФ уничтожили "Искандером" украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет ракетного комплекса "Искандер" уничтожил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ракетный удар наносился по стоянке авиационной техники на аэродроме. Помимо истребителя, также были уничтожены средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Ранее войска РФ нанесли групповой ракетный удар из расчетов "Искандер-М" по аэродрому Миргород в Полтавской области. Объективный контроль подтвердил уничтожение пяти действующих и повреждения двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ.

По данным зарубежных СМИ, этот удар вызвал волну критики в адрес офицеров ВСУ. В частности, украинские блогеры обвинили офицеров в том, что те приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.