Правозащитник Ионов заявил, что США объявили на него охоту

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Глава Антиглобалисткого движения России, правозащитник Александр Ионов заявил, что Соединенные Штаты объявили на него охоту. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

В июле прошлого года США выдвинули против Ионова обвинения в попытке вмешаться в выборы в Штатах. По данным местного Минюста, с 2014 по 2022 год правозащитник находился в контакте с тремя политическими группами в штатах Флорида, Джорджия и Калифорния и якобы распространял пророссийскую пропаганду.

Кроме того, за информацию о местонахождении Ионова Соединенные Штаты объявили награду в 10 миллионов долларов.

По словам правозащитника, США хотят полностью его изолировать, пытаясь перекрыть возможность выезда из страны и общения с политическими группами во всем мире.

Помимо этого, Ионов сообщил, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз.

В апреле этого года Соединенные Штаты обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в США в интересах РФ.