Экс-разведчик США Риттер прокомментировал недопуск в Россию

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Действия властей США, которые не позволили экс-офицеру американской разведки Скотту Риттеру вылететь в Россию для участия в ПМЭФ-2024, нарушают нормы конституции Штатов, заявил сам бывший сотрудник спецслужб в беседе с RT .

По словам экс-разведчика, его остановили во время посадки на самолет компании Turkish Airlines до Стамбула. Оттуда он должен был вылететь в Санкт-Петербург.

До этого Риттер рассказывал, что в этот момент сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт. При этом он подчеркнул, что таможенники не дали ему расписку об изъятии документа, удостоверяющего личность. Они лишь сказали ему, что делают это в соответствии с распоряжением Госдепартамента США, но не смогли назвать причину соответствующего приказа ведомства.

При этом Риттер обратил внимание, что у него никогда не было ограничений на зарубежные поездки. До этой ситуации он беспрепятственно путешествовал.

"Я американский гражданин, чью свободу слова защищает Первая поправка к Конституции США, и у властей Штатов нет никаких юридических, моральных или каких-либо ещё прав препятствовать моей реализации этой свободы. Это преднамеренные действия властей США с целью не допустить моей поездки в Россию", – высказался экс-сотрудник американских спецслужб по поводу произошедшего.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия юридически не сможет принять какие-либо меры в связи с помехами, которые США создали Риттеру при вылете на ПМЭФ. Он уточнил, что отсутствие у российской стороны возможности как-то помочь экс-разведчику объясняется тем, что он не является гражданином Российской Федерации.

