Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником в урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с переизбранием Эрдогана на пятилетний президентский срок.

"Нам нужна была победа президента Эрдогана, как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции. Если бы он не смог победить, то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми", – написал Орбан в своем аккаунте Twitter.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что у действующего лидера Турции есть шанс, чтобы стать посредником между РФ и Украины, как он сделал в отношении кризиса с поставками зерна.

Вместе с этими словами Орбан опубликовал видеозапись церемонии инаугурации Эрдогана.

Ранее Орбан предупредил, что контрнаступление ВСУ приведет к еще большей эскалации конфликта и серьезным потерям в рядах украинских военнослужащих. Политик считает, что контрнаступление закончится "кровавой бойней".

Премьер-министр Венгрии призвал мировое сообщество приложить все усилия для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, до того как ВСУ начнут наступление.

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