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10:56

Политика

Посольство РФ в Дакаре рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Сенегал

Фото: AP Photo/Leo Correa

Посольство РФ в Сенегале (Западная Африка) рекомендовало гражданам России, проживающим в стране, не покидать дома из-за высокой вероятности массовых протестов. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

"В Сенегале в связи с напряженной внутриполитической обстановкой в стране (лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы) вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи", – говорится в сообщении.

По информации властей Сенегала, в ходе столкновений погибли девять человек, многие получили ранения.

Планирующим поездку в Сенегал рекомендовали отложить путешествие, проживающим в стране советовали избегать мест массового скопления людей.

До этого в результате вооруженных столкновений между регулярной армией Судана (Северная Африка) и Силами быстрого реагирования (СБР) страны в Хартуме и Мероэ погибли более 600 человек. Помимо этого, нападению подвергся глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. На дипломата напали в его резиденции.

Россия заявила о готовности содействовать Судану в урегулировании конфликта в стране

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