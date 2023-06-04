02:11Политика
Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины
Фото: depositphotos/billperry
Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.
Не затронутыми воздушной тревогой остаются лишь несколько областей на западе стране.
До этого сообщалось о взрывах в Запорожье.
В Киеве, из-за участившихся воздушных тревог, разгорелся скандал в администрации города.
Мэр столицы Виталий Кличко возложил вину за закрытые во время воздушной тревоги бомбоубежища на глав районных администраций, которые назначаются офисом президента Украины Владимиром Зеленским. В ответ на это, глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним.
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