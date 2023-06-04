Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Не затронутыми воздушной тревогой остаются лишь несколько областей на западе стране.

До этого сообщалось о взрывах в Запорожье.

В Киеве, из-за участившихся воздушных тревог, разгорелся скандал в администрации города.

Мэр столицы Виталий Кличко возложил вину за закрытые во время воздушной тревоги бомбоубежища на глав районных администраций, которые назначаются офисом президента Украины Владимиром Зеленским. В ответ на это, глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним.

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