Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе 1 июня

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Несколько взрывов произошли в Харькове 1 июня. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет РИА Новости.

"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил мэр Харькова в своей соцсети.

Помимо этого, информация о взрывах появилась и в украинских СМИ.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики прозвучала воздушная тревога. По данным украинских СМИ, взрывы произошли в Киеве, Киевской области и Харькове.

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