Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины

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Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Воздушная тревога объявлена в столице Украины, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области, также сообщается о работе ПВО. Кроме того, взрывы были слышны и в Харькове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на воскресенье, 28 мая, по Украине был нанесен один из самых крупных ударов с использованием беспилотников. По его словам, территорию страны одновременно атаковали 54 БПЛА.