В Харькове на востоке Украины прогремели взрывы – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

В Харькове на востоке Украины прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В СМИ других подробностей не приводят. Однако известно, что в настоящее время звучит воздушная тревога в Харьковской и Днепропетровской областях.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. СМИ информировали о взрывах в Киеве и Черкасской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве. По его словам, в городе работают системы ПВО. Воздушную тревогу объявляют на Украине уже несколько ночей подряд.

Минобороны сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов