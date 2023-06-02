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03:40

Политика

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: AP/ТАСС/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Черкасской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрывах в Киеве. По его словам, в городе работают системы ПВО.

Воздушную тревогу объявляют на Украине уже несколько ночей подряд.

В ночь на 28 мая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВС РФ нанесли один из самых крупных ударов с использованием беспилотников. Зеленский заявил, что территорию страны одновременно атаковали 54 БПЛА.

ВС РФ уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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