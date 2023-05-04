Слуцкий заявил, что поведение украинской делегации на ПАЧЭС подходит для зоопарка

Фото: телеграм-канал Readovka

Леонид Слуцкий заявил, что украинская делегация на ПАЧЭС в Турции показала своим поведением клоунаду и бескультурье, приводит ТАСС слова главы ЛДПР.

"Такой стиль больше подходит для вольера в зоопарке, чем для серьезной международной организации. Киевский режим и управляемая им Верховная рада считают, что имеют индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурье. Но это далеко не так, на что и указал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп", – заявил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам также поблагодарил турецкую сторону за конструктивную позицию. Кроме того, Слуцкий предупредил Украину, что если подобное поведение продолжится, то страна окажется в изоляции во всех государствах, которые не поддерживают однополярный мир.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Руководитель делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева отметила, что действующий председатель Ассамблеи Мустафа Шентоп пытался остановить представителей Верховной рады и требовал от них покинуть заседание.

Австрийская оппозиция отказалась слушать выступление Зеленского, покинув зал парламента