Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС

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Украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководителя делегации РФ в ПАЧЭС Ольгу Тимофееву.

"Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась", – сказала Тимофеева.

Она добавила, что в действующий председатель Ассамблеи, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп пытался остановить представителей Верховной рады, требовал от них покинуть зал.

В декабре прошлого года во время заседания ПАЧЭС в Белграде российская делегация покинула зал в ответ на другой демарш украинской стороны. Тогда депутаты Верховной рады вывесил перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами, а также требовали отвода представителей РФ во время утверждения мандатов.

