Россия приостановила взносы в ПАЧЭС и покинула заседание из-за Украины

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Российская делегация приняла решение о приостановлении взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание, проходившее в Белграде, из-за демарша представителей Украины. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

В заседании генеральной ассамблеи принимают участие представители государств черноморского региона и шире, а также России и Украины.

"Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание", – цитирует Тимофееву ТАСС.

По ее словам, Россия не намерена взаимодействовать с людьми, которые не уважают избирателей и не защищают интересы других стран. Решение о приостановке взносов в организацию было принято из-за отсутствия "конструктива" и "здравого смысла" в работе, сообщила Тимофеева.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не будет выслушивать выступление постоянного представителя Украины при всемирной организации Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН. По его словам, Кислица не раз позволял себе оскорбительные высказывания в адрес российских дипломатов в Сети и на публике.



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