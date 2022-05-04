В Госдуме обвинили ЦРУ в подстрекательстве граждан РФ к госизмене

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о вербовке и подстрекательстве российских граждан к госизмене со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
"ЦРУ США распространило в соцсетях инструкции для россиян, как связаться с ними безопасно в Сети. Цель – вербовка граждан на фоне специальной военной операции РФ на Украине", – написал он в своем телеграм-канале.
Пискарев также отметил активизацию попыток госструктур США установить прямые контакты с россиянами.
По словам Пискарева, в комиссии фиксируют такие попытки вмешательства во внутренние дела России и просят правоохранительные органы дать правовую оценку по каждому случаю.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США распространяет в соцсетях инструкцию на русском языке о том, как связаться с американской разведкой.
Первые публикации с инструкцией появились в сети 2 мая. Для связи с ЦРУ предлагается использовать VPN. Людей, готовых идти на сотрудничество с разведслужбой, просят сразу называть свое имя, страну проживания, а также характер информации, к которой они имеют доступ.
ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США – СМИ
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