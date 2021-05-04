Посольство РФ расценило вызов посла в МИД Франции как часть демарша

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Вызов посла России Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции является частью согласованного странами ЕС демарша. С такой оценкой инциденту выступило посольство РФ в Париже, сообщает ТАСС.

Как отметили в диппредставительстве, российский посол дал французской стороне все необходимые разъяснения по поводу ответных мер России на решение ЕС о запрете въезда целому ряду официальных лиц из России.

Французское внешнеполитическое ведомство вызвало Мешкова в связи с мерами Москвы в отношении европейских представителей. Позднее глава европейской дипломатии назвал эти действия "неприемлемыми и лишенными юридических оснований".

Ранее МИД России опубликовал список из восьми граждан Европейского союза. Им был запрещен въезд в страну. В список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и другие представители официальных структур.

В марте ЕС запретил въезд и доступ к европейской финансовой системе главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, главе ФСИН Александру Калашникову и главе Росгвардии Виктору Золотову из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.