Зеленский анонсировал ответ на решение РФ о паспортах для жителей Донбасса

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовящемся ответе на решение российских властей упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.

"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет", – цитирует Зеленского "Интерфакс".

24 апреля президент РФ упростил получение российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент РФ подчеркнул, что упрощенный порядок получения гражданства является вопросом гуманитарного характера.

В Киеве заявили, что "этот дерзкий шаг" противоречит Минским договоренностям и обратились в Совет безопасности ООН.