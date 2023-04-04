Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс.

"Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта", – цитирует его RT.

По словам министра, Соединенные Штаты совместно с союзниками увеличивают военную помощь Украине. В 2023 году они планируют поставить вооружение украинскому государству – более 200 танков западного производства и свыше 400 боевых бронированных машин.

Также Шойгу заявил, что Киеву поступают дальнобойные средства вооружения, включая реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров, передает слова министра ТАСС.

В ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что западные страны рассматривают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, пусковая дальность которых достигает 300 километров. Кроме того, рассматривается передача истребителей F-16.

Ранее сенатор США Джим Риш заявил, что выступает за эскалацию напряженности в отношениях с РФ во имя наращивания поддержки Украины. Конгрессмен также заявил, что поддерживает передачу Украине практически всех видов вооружения, в том числе истребителей F-16. Однако он добавил, что это не касается ядерного оружия.



В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с ураном эскалацией конфликта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!