Совбез ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 апреля

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Совет безопасности ООН 5 апреля проведет заседание по ситуации на Украине. Ожидается, что консультации состоятся в первой половине дня по местному времени, передает ТАСС.

До этого Россия запросила отдельное заседание по ситуации в Буче на 4 апреля в 15:00 (22:00 по московскому времени). Председателем Совбеза ООН в апреле является Великобритания.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Британия не согласилась на проведение заседания по провокации со стороны украинских военных в Буче Киевской области.

Минобороны РФ заявляло, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

