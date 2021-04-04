Володин оценил санкции со стороны Украины

Фото: Агентство "Москва"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал санкции киевских властей в отношении российских компаний. Свое мнение он высказал в Telegram.

"Новые санкции Киева в отношении российских компаний – пример пренебрежения международным правом и здравым смыслом, Украина как может подражает своим покровителям", – заявил он.

Володин подчеркнул, что санкции против Россотрудничества, смысл деятельности которого заключается в развитии гуманитарного международного сотрудничества, является беспрецедентным случаем.

Также он рассказал о намерении Госдумы обсудить с руководством МИД РФ меры по поддержке россиян на территории Украины в связи с новыми санкциями.

"Мы обсудим с руководством МИДа и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией", – написал Володин.

По его словам, такое обсуждение должно происходить с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству и другим российским компаниям.

Помимо Россотрудничества, санкции затронули 322 авиационный ремонтный завод, 514 авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод" и другие предприятия. Ограничения вводятся сроком на 3 года.