ТАСС: в Одессе произошли взрывы

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Несколько серий взрывов прозвучало в ночь на 4 марта в Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что после взрывов в городе была приостановлена работа трех районных котельных. По его словам, в части города произошли аварийные отключения электроэнергии.

Взрывы этой ночью также прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье и городе Сумы на северо-востоке Украины.

Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

По данным Минобороны РФ, все объекты были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.