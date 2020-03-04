Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль

Фото: РИА Новости/Стрингер
Верховная рада Украины на внеочередном заседании назначила главой правительства бывшего вице-премьера, министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля. Такое решение поддержали 291 парламентарий. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно Конституции Украины, кандидатуру будущего премьера должна выдвинуть на рассмотрение президенту коалиция в Раде. После этого глава государства вносит ее на рассмотрение парламента, для принятия положительного решения кандидату необходимо набрать 226 голосов.
Состав нового кабмина должен предложить уже новый премьер-министр. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.
Сам политик заявил, что с новым правительством планирует в приоритетном порядке решить конфликт в Донбассе. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.
Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 353 депутата. Замглавы офиса президента Украины Гончарук стал 28 мая 2019 года, а в августе 2019 года он занял премьерское кресло.
Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Спустя пять лет после окончания Львовского политехнического университета он стал кандидатом экономических наук.
С августа 2019 по февраль 2020 года Шмыгаль находился на посту председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. 4 февраля решением Рады он был избран на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий.
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