Парламент Украины отправил в отставку премьера Гончарука

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Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 353 депутата. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону уход премьер-министра влечет за собой отставку всего кабинета министров. Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера Украины, министра развития общин и территорий.

В январе Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение политик объяснил тем, что намерен своим отказом от должности выразить уважение и доверие президенту, который для него является "образцом открытости и порядочности".

Владимир Зеленский заявление Гончарука не принял, заявив, что хочет дать правительству шанс на дальнейшую работу, и призвал обратить внимание на слабые места в деятельности органа власти.

35-летний Алексей Гончарук имеет юридическое образование. Ранее он занимал должности управляющего партнера одной из юридических фирм, внештатного советника экс-министра экологии Игоря Шевченко и советника первого вице-премьера Степана Кубива.

С 2015 года руководил офисом эффективного реагирования BRDO. Заместителем главы офиса президента Украины Гончарук стал 28 мая 2019 года. В августе 2019 года занял премьерское кресло.

