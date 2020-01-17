Премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

Фото: ТАСС/Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Заявление он передал президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду, написал глава кабмина в своем Facebook.

Гончарук в своем посте отметил, что пришел на должность выполнять программу президента Украины, который является для него "образцом открытости и порядочности".

"Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – написал Гончарук.

Ранее на YouTube появились аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Украины говорит, что "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов".

35-летний Алексей Гончарук имеет юридическое образование. Ранее занимал должности управляющего партнера одной из юридических фирм, внештатного советника экс-министра экологии Игоря Шевченко и советника первого вице-премьера Степана Кубива.

С 2015 года руководил офисом эффективного реагирования BRDO. Заместителем главы офиса президента Украины Гончарук стал 28 мая 2019 года. В августе 2019 года занял премьерское кресло.